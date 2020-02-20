Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

ProSiebenStaffel 15Folge 4vom 20.02.2020
99 Min.Folge vom 20.02.2020Ab 12

Die Nachwuchsmodels müssen vor der Kamera von Starfotograf Max Montgomery beweisen, dass sie auch bei einem Trampolinsprung über Feuerflammen begeistern. Das amerikanische Designer-Duo "The Blonds" unterstützt als Gast-Juroren Heidi Klum beim Entscheidungswalk.

