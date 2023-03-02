Germany's Next Topmodel
Folge 3: Express yourself
126 Min.Folge vom 02.03.2023Ab 12
Im ersten Videoshooting der Staffel drehen die Kandidatinnen ihre eigenen, individuellen Vorstellungsclips. Wer schafft es aus sich herauszukommen und seine Persönlichkeit zu zeigen? Beim Entscheidungswalk durchlaufen die Models innerhalb weniger Schritte alle vier Jahreszeiten in Form verschiedener Bodenbeläge. Neben Trittsicherheit wird hier vor allem das Selbstbewusstsein der Models auf die Probe gestellt. Rankin unterstützt als Videograph und Gastjuror.
Germany's Next Topmodel
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
