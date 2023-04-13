Germany's Next Topmodel
Folge 9: Kuscheltier-Shooting
116 Min.Folge vom 13.04.2023Ab 12
Das Shooting hat es diese Woche in sich: Die Models müssen in einem Greifarm eines XXL-Kuscheltier-Automaten posieren. Dabei werden nicht nur Beweglichkeit und Körpergefühl getestet, auch auf ein ausdrucksstarkes Gesicht kommt es an. Beim Catwalk-Teaching mit Nikeata üben die Kandidatinnen drei Signature-Posen, die sie beim Entscheidungswalk am Huntington Beach präsentieren müssen. Wer schafft es, sich ein Ticket in die nächste Runde zu sichern und für wen ist die Reise vorbei?
