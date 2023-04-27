Casting-Marathon in Berlin: Wer schnappt sich die Jobs?Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 11: Casting-Marathon in Berlin: Wer schnappt sich die Jobs?
133 Min.Folge vom 27.04.2023Ab 12
Castings, Castings, Castings. Zurück in Berlin haben die Models die Chance, einen begehrten Runway-Job bei der Berliner Fashion-Week zu ergattern. Wer kann den Designer überzeugen und ergattert den wichtigen Job? Der Entscheidungs-Walk ist in dieser Woche bunt: Die #GNTM-Anwärterinnen laufen in schrillen Outfits durch ein Bällebad. Wer behält die Balance und für wen wird der Walk zur Rutschpartie?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen