Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Strike a pose

ProSiebenStaffel 18Folge 4vom 09.03.2023
Strike a pose

Strike a poseJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 4: Strike a pose

121 Min.Folge vom 09.03.2023Ab 12

Für die Topmodel-Anwärterinnen steht das erste große Fotoshooting der Staffel an. Angelehnt an den verrückten Hutmacher aus "Alice im Wunderland" tragen die Models extravagante Hutkreationen und müssen Fotograf Brian Bowen Smith mit einem starken Gesichtsausdruck überzeugen. Beim Entscheidungswalk wird die Union Station in Downtown Los Angeles zum Catwalk umgewandelt und die Kandidatinnen präsentieren die Looks des Mode-Designers Yannik Zamboni.

Weitere Folgen in Staffel 18

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen