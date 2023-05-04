Let's Rock! Die Models werden zu MusiklegendenJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 12: Let's Rock! Die Models werden zu Musiklegenden
113 Min.Folge vom 04.05.2023Ab 12
In dieser Woche performen die Models zu legendären Songs aus vergangenen Dekaden. Als Beatles verkleidet oder "We are Family"-singend versuchen die Kandidatinnen ein gutes Foto zu ergattern. Beim Entscheidungswalk präsentieren sie die Mode von "The Blonds". Doch der Boden ist uneben: Wer schafft es, sich den schwierigen Bodenbelag nicht anmerken zu lassen und kommt eine Runde weiter? Thomas Hayo unterstützt Heidi Klum bei der Entscheidung.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen