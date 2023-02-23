Zum Inhalt springenBarrierefrei
Duell-Modus: Die Models stehen in direkter Konkurrenz

Jede Kandidatin bekommt diese Woche eine direkte Konkurrentin zugeteilt. Wer kann beim Poolshooting glänzen und sich so auf direktem Wege für die nächste Runde qualifizieren? Fotografiert wird von Modelchefin Heidi Klum höchstpersönlich. Beim Entscheidungswalk präsentieren die Models Jennifer Lopez legendäres Jungle-Kleid. Supermodel Elsa Hosk steht ihnen beim Catwalk Teaching als Mentorin zur Seite und beurteilt später auch als Gastjurorin ihre Leistung.

