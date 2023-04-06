Surprise! Die Neuen sind daJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 8: Surprise! Die Neuen sind da
142 Min.Folge vom 06.04.2023Ab 12
Surprise! Heidi Klum ist immer für eine Überraschung gut und stellt ihre Kandidatinnen vor eine ganz besondere Challenge. Der Walk steht diese Woche ganz im Sinne der Wandelbarkeit: Coco Rocha zeigt den Models im Teaching verschiedene außergewöhnliche Lauf-Stile, die sie dann beim Entscheidungswalk selbstbewusst präsentieren müssen. Immer zwei Kandidatinnen treten gleichzeitig an - Wer schafft es, mit einem extravaganten Walk der Konkurrentin die Show zu stehlen?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen