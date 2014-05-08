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Germany's Next Topmodel

Das Finale

ProSiebenStaffel 9Folge 15vom 08.05.2014
Das Finale

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Germany's Next Topmodel

Folge 15: Das Finale

98 Min.Folge vom 08.05.2014Ab 12

"Germany's next Topmodel"-Finale zum fünften Mal in Köln! 15.000 Zuschauer können live dabei sein, wenn Heidi Klum, Wolfgang Joop und Thomas Hayo "Germany's next Topmodel" 2014 in der Kölner LANXESS arena küren.

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