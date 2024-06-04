Zum Inhalt springenBarrierefrei
Goldrausch in Alaska

Sommersumpf

DMAX
Sommersumpf

Goldrausch in Alaska

Folge vom 04.06.2024: Sommersumpf

44 Min.

Um seine Profite zu maximieren, macht Parker Schnabel ein drittes Schürfgebiet auf. Neben dem 16 Hektar großen Hauptprojekt am Dominion Creek und dem kürzlich in Betrieb genommenen El-Dorado-Abschnitt soll nun eine weitere Goldgrube eröffnet werden. Der Australia Creek befindet sich 6 Kilometer südlich, und Testbohrungen deuten darauf hin, dass die Goldschicht dort in geringerer Tiefe liegt. Doch ein Motorschaden und massenhaft Matsch erschweren die Arbeit an Parkers dritter Goldfront. Derweil bekommt das Team von Rick Ness am Speckstreifen Probleme mit einer maroden Riemenscheibe.

