Goldrausch in Alaska
Folge vom 04.06.2024: Sommersumpf
44 Min.Folge vom 04.06.2024
Um seine Profite zu maximieren, macht Parker Schnabel ein drittes Schürfgebiet auf. Neben dem 16 Hektar großen Hauptprojekt am Dominion Creek und dem kürzlich in Betrieb genommenen El-Dorado-Abschnitt soll nun eine weitere Goldgrube eröffnet werden. Der Australia Creek befindet sich 6 Kilometer südlich, und Testbohrungen deuten darauf hin, dass die Goldschicht dort in geringerer Tiefe liegt. Doch ein Motorschaden und massenhaft Matsch erschweren die Arbeit an Parkers dritter Goldfront. Derweil bekommt das Team von Rick Ness am Speckstreifen Probleme mit einer maroden Riemenscheibe.
