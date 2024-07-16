Goldrausch in Alaska
Folge vom 16.07.2024: Bewährungsprobe für Roxanne
44 Min.Folge vom 16.07.2024Ab 6
Tony Beets hat es geschafft. Endlich laufen die Geschäfte am Paradise Hill. Jetzt kann sich der Goldveteran um die nächste Baustelle kümmern: das gut 60 Kilometer weiter südlich gelegene Schürfgebiet am Indian River. Um auch dort endlich Gewinne einzufahren, hat Tony in eine teure Anschaffung investiert - eine gebrauchte Goldwaschanlage für 800.000 Dollar! Derweil erhöht Parker Schnabel den Durchsatz von „Roxanne“ auf 230 Kubikmeter pro Stunde, und am Duncan Creek bekommt Rick Ness Unterstützung von seinem alten Kumpel Zee Zaremba.
