Goldrausch in Alaska
Folge vom 09.07.2024: Die Kunst zu gewinnen
44 Min.Folge vom 09.07.2024Ab 6
Die millionenschwere Investition von Minenboss Parker Schnabel scheint sich zu lohnen. Der Goldschürfer hat mit mehreren großen Claims bereits 4.000 Unzen des Edelmetalls erwirtschaftet. Doch Parkers Glückssträhne gerät plötzlich ins Stocken: Eine gebrochene Stahlfeder am Rütteldeck muss repariert werden, was zu teuren Verzögerungen führt. Auch Rick Ness hat im Rally Valley mit mechanischen Problemen zu kämpfen. Bei seinem Bagger ist eine Hydraulikleitung defekt. Derweil setzt Tony Beets am Paradise Hill auf Effizienzsteigerung. Mit optimierten Arbeitsabläufen soll Zeit und Geld gespart werden.
