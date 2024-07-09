Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Goldrausch in Alaska

Die Kunst zu gewinnen

DMAXFolge vom 09.07.2024
Die Kunst zu gewinnen

Die Kunst zu gewinnenJetzt kostenlos streamen

Goldrausch in Alaska

Folge vom 09.07.2024: Die Kunst zu gewinnen

44 Min.Folge vom 09.07.2024Ab 6

Die millionenschwere Investition von Minenboss Parker Schnabel scheint sich zu lohnen. Der Goldschürfer hat mit mehreren großen Claims bereits 4.000 Unzen des Edelmetalls erwirtschaftet. Doch Parkers Glückssträhne gerät plötzlich ins Stocken: Eine gebrochene Stahlfeder am Rütteldeck muss repariert werden, was zu teuren Verzögerungen führt. Auch Rick Ness hat im Rally Valley mit mechanischen Problemen zu kämpfen. Bei seinem Bagger ist eine Hydraulikleitung defekt. Derweil setzt Tony Beets am Paradise Hill auf Effizienzsteigerung. Mit optimierten Arbeitsabläufen soll Zeit und Geld gespart werden.

Alle verfügbaren Folgen