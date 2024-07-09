Goldrausch in Alaska
Folge vom 09.07.2024: Eine zündende Idee
44 Min.Folge vom 09.07.2024Ab 6
Am Paradise Hill steht Tony Beets das Wasser bis zum Hals. Da nennenswerte Erfolge bislang ausgeblieben sind, muss der Unternehmer schleunigst Gold waschen, damit sein Business nicht den Bach runter geht. Zumindest gelingt es dem Team nach einer schier endlosen Pannenserie, die Waschtrommel in Gang zu bringen. Goldhaltiger Abraum ist zur Genüge vorhanden. Mit einem Durchsatz von 230 Kubikmetern pro Stunde stehen die Chancen gut, dass Familie Beets nun endlich Gewinne erwirtschaftet. Derweil hat Brian McCaughan am Eureka Creek eine zündende Idee: Das überschüssige Schmierfett, das die Anlage verlangsamt, wird kurzerhand abgefackelt!
