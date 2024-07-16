Goldrausch in Alaska
Folge vom 16.07.2024: Parkers neues Spielzeug
44 Min.Folge vom 16.07.2024Ab 6
Am Dominion Creek fährt Parker Schnabel schwere Geschütze auf. Mit einer neuen Goldwaschanlage hofft der Unternehmer den Umsatz zu steigern. Die Maschine „Roxanne“ verfügt über breitere Waschrinnen und soll 25 Prozent mehr Schürfgut verarbeiten als ihr Vorgänger „Big Red“. 160 Kilometer weiter nordöstlich, am Duncan Creek, versucht auch Rick Ness die Gewinne zu erhöhen. Er plant, den Uferabschnitt stillzulegen und die Kräfte des Teams im Rally Valley zu bündeln. Doch Vorarbeiter Buzz rebelliert und macht einen Gegenvorschlag: Wenn er es schafft, in 5 Tagen 100 Unzen Gold zu fördern, bleibt der Uferabschnitt offen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.