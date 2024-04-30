Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Goldrausch in Alaska

Ohne Pumpe kein Profit

DMAXFolge vom 30.04.2024
Ohne Pumpe kein Profit

Ohne Pumpe kein ProfitJetzt kostenlos streamen

Goldrausch in Alaska

Folge vom 30.04.2024: Ohne Pumpe kein Profit

44 Min.Folge vom 30.04.2024

Für Rick Ness läuft die Saison wie am Schnürchen. Zwar bricht er keine Rekorde, aber die Zahlen können sich sehen lassen. Zusammen mit seinem kleinen Team hat Rick in nur einem Monat 65 Unzen Gold gewaschen, was einem Gegenwert von 130.000 Dollar entspricht. Doch jetzt bringen technische Probleme die Glückssträhne am Duncan Creek rapide zum Erliegen: Die Zylinderkopfdichtung der 460 PS starken Wasserpumpe ist gerissen! Um den Schaden zu reparieren, muss der Motor komplett überholt werden. Rick setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um schnell Ersatz aufzutreiben. Denn ohne Pumpe kein Profit.

Alle verfügbaren Folgen