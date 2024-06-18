Zum Inhalt springenBarrierefrei
Goldrausch in Alaska

Zahltag im Money Pit

Folge vom 18.06.2024
Zahltag im Money Pit

Zahltag im Money PitJetzt kostenlos streamen

Goldrausch in Alaska

Folge vom 18.06.2024: Zahltag im Money Pit

44 Min.Folge vom 18.06.2024

Das Geschäft von Parker Schnabel läuft auf Hochtouren. Heute wird die 50 Tonnen schwere Anlage „Big Red" zum Dominion Creek transportiert und in Betrieb genommen. Nach fast 3 Monaten Arbeit ist endlich die Goldschicht am 16 Hektar großen Money-Pit-Abschnitt freigelegt! Auch die Ausbeute am Eldorado-Abschnitt kann sich sehen lassen: 250 Unzen im Wert von 500.000 Dollar. Am Indian River bekommt unterdessen das Team von Monica Beets Probleme. Da Gesteinsbrocken das Rüttelsieb zerschmettert haben, muss eine notdürftige Reparatur die Maschine zusammenhalten.

