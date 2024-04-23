Goldrausch in Alaska
Folge vom 23.04.2024: Ein neuer Job für Buzz
44 Min.Folge vom 23.04.2024
Die Kosten am Dominion Creek explodieren. Nun muss Parker Schnabel schleunigst Gold ranschaffen, damit sein Unternehmen nicht bankrott geht. Da die Neuerschließung von tiefen Erdschichten viel Zeit in Anspruch nimmt, setzt der 28-Jährige auf eine Doppelstrategie: An einem gepachteten zweiten Claim hat Parker bereits in der Vergangenheit Vorarbeit geleistet. Jetzt hofft er dort auf schnelles Gold! Derweil müssen Tony Beets und sein Sohn Mike den Weg zum Claim frei machen. Um das Schürfgebiet am Indian River zu erreichen, setzen die Männer ein Durchlassrohr in den Bach und schütten eine Brücke auf.
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
