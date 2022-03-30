Goldrausch in Australien
Folge vom 30.03.2022: Im Wettfieber
44 Min.Folge vom 30.03.2022Ab 12
Bauernhof statt Goldmine: Matthew Vaughan besucht in Deutschland seinen besten Kumpel. Auf Andreas Machereys Farm kümmern sich die Männer um dessen Hochlandrinder. Aber winterliche Temperaturen um den Gefrierpunkt ist der Goldgräber aus Down Under nicht gewohnt. Deshalb zieht es Mat wieder zurück in den australischen Busch. Um seinen Ertrag zu steigern, will der Schatzsucher dort eine große Waschanlage fertigstellen. Und Andreas hat in der Eifel ebenfalls alle Hände voll zu tun. „Big Foot“ oder die Riesen-Scheune? Wer setzt sein Projekt zuerst in die Tat um?
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Genre:Reality, Abenteuer, Dokumentation, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.