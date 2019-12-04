Goldrausch in Australien
Folge vom 04.12.2019: Ohne Truck kein Gold
45 Min.Folge vom 04.12.2019Ab 12
Schatzsucher Mat hat sich mit dem Geld des Investors in Australien einen Minen-Truck gekauft. Aber die extremen Bedingungen im Outback haben dem Arbeitsgerät im Laufe der Monate zugesetzt. Das zentrale Gelenk zwischen der Fahrerkabine und der Ladefläche ist defekt - und die nächste Werkstatt ist meilenweit entfernt. Deshalb müssen die Männer den Kolben in Down Under selbst auswechseln. Und wie feiern Goldgräber in der Wildnis ihren Geburtstag? Standesgemäß, wie es sich für echte Abenteurer gehört, mit einem BBQ und kaltem Bier aus der Kühlbox.
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Genre:Reality, Abenteuer, Dokumentation, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.