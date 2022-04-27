Goldrausch in Australien
Folge vom 27.04.2022: Gezahlt wird in Gold
45 Min.Folge vom 27.04.2022Ab 12
Die Dredge Marke Eigenbau funktioniert noch nicht zu hundert Prozent. Aber für die Schatzsuche in einem deutschen Kieswerk könnte es ausreichen. Andreas muss jedoch eine neue Technik entwickeln, um das Edelmetall vom Sand zu trennen. Mat macht sich derweil mit seinem Bruder Rhien und seinem Kumpel Paul auf den Weg ins Outback, um dort fette Nuggets auszugraben. Und wie ist es um „Big Foot“ bestellt? Wenn der australische Goldgräber seine Waschanlage schneller fertigstellt als Andreas seinen Scheunen-Anbau, bekommt er seinen geliebten Geländewagen zurück.
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Genre:Reality, Abenteuer, Dokumentation, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.