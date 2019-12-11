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Goldrausch in Australien

Opal-Fieber

DMAXFolge vom 11.12.2019
Opal-Fieber

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Goldrausch in Australien

Folge vom 11.12.2019: Opal-Fieber

45 Min.Folge vom 11.12.2019Ab 12

Mat investiert in Australien in ein neues Geschäftsfeld. Der Abenteurer will mit seinem Kumpel Andreas und dessen Sohn Tobi in Down Under Opale ausgraben. Die erste Spurensuche verlief vielversprechend, deshalb hat Mat im Outback Schürfrechte erworben. Aber der Plan ist riskant, denn bei der Suche nach den kostbaren Edelsteinen können sich die Männer nicht auf Metall-Detektoren und bewährte Technik verlassen. Bei der Schatzsuche sind eine gute Spürnase und jahrelange Erfahrung gefragt. Zahlen die Anfänger Lehrgeld oder wird das Unternehmen ein Erfolg?

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