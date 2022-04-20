Goldrausch in Australien
Folge vom 20.04.2022: Zwei Brüder im Goldfieber
45 Min.Folge vom 20.04.2022Ab 12
Die Waschanlage ist fertig. Andreas will mit der Dredge in einem Kieswerk in Deutschland nach Edelmetall suchen. Aber hält die Maschine, was sie verspricht? Und erzeugt sie genug Unterdruck, um auch in Australien Steine und Erde aus den Flüssen zu saugen? Der erste Härtetest verläuft ernüchternd. Mat und sein Bruder Rhien krempeln derweil auf einem Goldfeld am Palmer River die Ärmel hoch. Für ihre Anstrengungen werden die Männer in Down Under mit einigen Nuggets belohnt. Aber die Ausbeute reicht nicht aus, um alle offenen Rechnungen zu begleichen.
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Genre:Reality, Abenteuer, Dokumentation, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.