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Goldrausch in Australien

Gold-Wetten

DMAXFolge vom 18.12.2019
Gold-Wetten

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Goldrausch in Australien

Folge vom 18.12.2019: Gold-Wetten

45 Min.Folge vom 18.12.2019Ab 12

Andreas ist bei der Suche nach Opalen auf sich allein gestellt, denn Mat hat sich am Handgelenk verletzt. Zahlt sich die Investition in die neue Mine trotzdem aus? Bei Forsayth haben es die Abenteurer anschließend auf kostbares Edelmetall abgesehen. Dort wurde kürzlich ein Vier-Unzen-Nugget ausgegraben. Aber die Goldfelder sind riesig, deshalb lassen sich die Männer vor Ort auf ein Wettschießen ein. Wenn sie verlieren, müssen sie ihren heiß geliebten Metall-Detektor hergeben. Aber wenn sie gewinnen, verrät ihnen der Goldgräber den genauen Fundort.

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