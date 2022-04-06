Goldrausch in Australien
Folge vom 06.04.2022: Besuch eines Außerirdischen
44 Min.Folge vom 06.04.2022Ab 12
Mat muss in Australien offene Rechnungen bezahlen. Da kommen ihm zwei fette Nuggets gerade recht. Durch den Fund entspannt sich die finanzielle Lage des Schatzsuchers ein wenig. Aber die Glückssträhne hält nicht lange an. Der Goldgräber nickt in Down Under am Lenkrad seines Geländewagens ein und rast mit dem Vehikel in eine Böschung. Bei dem Unfall trägt Mat zwar nur leichte Verletzungen davon, aber sein Offroader ist völlig zerstört. Andreas erweitert unterdessen in der Eifel seinen Maschinenpark und sucht im Kieswerk eines Freundes nach Edelmetall.
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Genre:Reality, Abenteuer, Dokumentation, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.