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Goldtaucher der Beringsee

Schweres Gefährt

DMAXFolge vom 15.08.2014
Schweres Gefährt

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Goldtaucher der Beringsee

Folge vom 15.08.2014: Schweres Gefährt

45 Min.Folge vom 15.08.2014Ab 12

Rund 100 Kilometer entfernt vom nördlichen Polarkreis riskiert eine Handvoll Abenteurer für den Traum von Ruhm und Reichtum im eisigen Wasser der Beringsee Kopf und Kragen. 70 000 Dollar haben Vernon Adkison und sein Team in ihren neuen Bagger investiert. Die Goldsucher haben das schwere Arbeitsgerät mit einem Generator, einem 25 Meter langen Schlauch und einer leistungsstarken Pumpe aufgerüstet, um vor der Küste des kleinen Städtchens Nome wertvolle Schätze zu heben. Diese Unkosten müssen die Männer nun wieder reinholen. Ex-Navy-Taucher Kevin macht dabei unter Wasser den gefährlichsten Job.

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