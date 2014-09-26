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Goldtaucher der Beringsee

Jackpot

DMAXFolge vom 26.09.2014
Jackpot

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Goldtaucher der Beringsee

Folge vom 26.09.2014: Jackpot

45 Min.Folge vom 26.09.2014Ab 6

73 Unzen Gold im Wert von 95 000 Dollar: Shawn Pomrenke und die Besatzung der „Christine Rose“ sehen Licht am Ende des Tunnels. Die Schatzsucher haben vor der Küste von Nome einen vielversprechenden Schürfspot entdeckt, und die Ausbeute der letzten Tage kann sich sehen lassen. Wendet sich nach dem verheerenden Saisonstart für die Männer nun doch alles zum Guten? Die Crew der „Wild Ranger“ hat unterdessen in Alaska mit schwerwiegenden technischen Problemen zu kämpfen.

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