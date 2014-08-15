Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 15.08.2014: Aller Anfang ist schwer
44 Min.Folge vom 15.08.2014Ab 12
Joseph Dehring macht sich vor der Küste von Nome in Alaska bereit für seinen ersten Tauchgang. Der Schatzsucher steigt hinab ins eiskalte Wasser der Beringsee, um auf dem Meeresgrund mit einer Art Riesenstaubsauger pures Gold an die Oberfläche zu befördern. Doch bei dem Versuch, das kostbare Edelmetall aus der Tiefe zu holen, muss der Abenteurer extrem vorsichtig und konzentriert zu Werke gehen, denn sein Job ist sehr gefährlich. Im trüben Wasser sieht der erfahrene Taucher kaum die eigene Hand vor Augen und muss daher höllisch aufpassen, dass er nicht die Orientierung verliert.
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Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 10-13: Warner Bros. Discovery, Inc.