Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 05.09.2014: Feuer und Eis
44 Min.Folge vom 05.09.2014Ab 12
Ärmel hochkrempeln und ranklotzen: Nach der verheerenden Wintersaison geht es für die Goldtaucher vor der Küste von Nome nun um alles. Die Abenteurer kämpfen in Alaska um ihre nackte Existenz. Emily Riedel und ihre Crew haben ihr 60 000 Dollar teures Baggerschiff „Eroica“ getauft. Der Name soll dem Team Glück bringen. Doch gleich bei der ersten Ausfahrt brennen die Zündkerzen durch und der Außenmotor fängt Feuer.
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Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 10-13: Warner Bros. Discovery, Inc.