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Goldtaucher der Beringsee

Goldregen

DMAXFolge vom 29.08.2014
Goldregen

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Goldtaucher der Beringsee

Folge vom 29.08.2014: Goldregen

44 Min.Folge vom 29.08.2014Ab 12

Magere Ausbeute: Kapitän Shawn Pomrenke und sein Team haben bisher erst fünf Unzen Gold eingefahren. Das entspricht einem Gegenwert von rund 7000 Dollar. Um ihren riesigen Eisbagger komplett überholen zu lassen, bräuchten die Männer nahezu die dreißigfache Menge an Edelmetall. Doch beim letzten Tauchgang hat die Truppe eine vielversprechende Hauptader entdeckt. Zum Ende der Wintersaison winkt den Abenteurern womöglich ein ergiebiger Goldregen.

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