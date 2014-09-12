Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 12.09.2014: Vom Regen in die Traufe
44 Min.Folge vom 12.09.2014Ab 12
Schlechtes Wetter, miese Sicht und jede Menge Sand: Emily Riedel und die Crew der „Eroica“ müssen ihren Tauchgang vor der Küste von Nome abbrechen, denn die Sache wird zu riskant. Frustriert packen die Schatzsucher ihre Sachen, um ihr Glück an anderer Stelle zu versuchen. Bei Zeke Tenhoff liegen ebenfalls die Nerven blank. Der Goldtaucher wurde von der Polizei festgenommen, nachdem er in einem Krankenhaus betrunken randaliert hatte.
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Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3, Season 10-13: Warner Bros. Discovery, Inc.