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Goldtaucher der Beringsee

Meuterei

DMAXFolge vom 19.09.2014
Meuterei

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Goldtaucher der Beringsee

Folge vom 19.09.2014: Meuterei

45 Min.Folge vom 19.09.2014Ab 12

An Bord der „Christine Rose“ herrscht dicke Luft, denn für Shawn Pomrenke und seine Crew war die Sommersaison bis dato ein einziges Desaster. Statt Gold stapeln sich an Deck unbezahlte Rechnungen im Wert von über 200 000 Dollar. Die magere Ausbeute zerrt am Nervenkostüm der Schatzsucher. Die Stimmung unter den Abenteurern ist extrem gereizt. Familienstreitigkeiten bringen das Fass endgültig zum Überlaufen.

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