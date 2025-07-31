Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
G’sund bleiben mit Yasmina

Die Handyfalle

krone.tvStaffel 1Folge 1vom 31.07.2025
Die Handyfalle

Die HandyfalleJetzt kostenlos streamen

G’sund bleiben mit Yasmina

Folge 1: Die Handyfalle

5 Min.Folge vom 31.07.2025

Gesund- und Wohlfühlexpertin Yasmina verrät simple, aber smarte Übungen für ein Problem, unter dem wir fast alle, egal ob jung oder alt, leider leiden: Verspannungen im Nacken – von Fehlhaltungen beim Telefonieren und dem ständigen Smartphone-Scrollen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

G’sund bleiben mit Yasmina
krone.tv
G’sund bleiben mit Yasmina

G’sund bleiben mit Yasmina

Alle 4 Staffeln und Folgen