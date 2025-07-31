Yasminas Pilates-Übungen fürs eigene WohnzimmerJetzt kostenlos streamen
G’sund bleiben mit Yasmina
Folge 9: Yasminas Pilates-Übungen fürs eigene Wohnzimmer
6 Min.Folge vom 31.07.2025
Diesmal dreht sich alles um Pilates, seit Jahren ein echter Megatrend – und da braucht es nicht unbedingt teure Fitnessabos, ganz im Gegenteil. Yasmina zeigt einfache Übungen für zu Hause.
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
