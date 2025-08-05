G’sund bleiben mit Yasmina
Folge 2: Weg mit dem Stress!
5 Min.Folge vom 05.08.2025
Gesund- und Wohlfühlexpertin Yasmina verrät simple, aber smarte Übungen für ein Problem, unter dem wir fast alle, egal ob jung oder alt, leider leiden: Verspannungen im Nacken – von Fehlhaltungen beim Telefonieren und dem ständigen Smartphone-Scrollen.
G’sund bleiben mit Yasmina
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv