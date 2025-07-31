Diese Yoga-Übungen helfen bei Bauchkrämpfen!Jetzt kostenlos streamen
G’sund bleiben mit Yasmina
Folge 4: Diese Yoga-Übungen helfen bei Bauchkrämpfen!
6 Min.Folge vom 31.07.2025
Diesmal zeigt uns Fitness- und Wohlfühlexpertin Yasmina Kobza ein paar wohltuende Yoga-Übungen für den Bauch.
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G’sund bleiben mit Yasmina
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv