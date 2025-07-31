Für die Vielsitzer: Übungen, die Rücken entlastenJetzt kostenlos streamen
G’sund bleiben mit Yasmina
Folge 7: Für die Vielsitzer: Übungen, die Rücken entlasten
5 Min.Folge vom 31.07.2025
Länger als eine Stunde am Tag sollte man nicht sitzen: leichter gesagt, als getan, oder? Egal ob am Bürosessel, im Auto, im Zug, oder auf langen Flugreisen: langes Sitzen führt sogar bei Menschen zu Rückenschmerzen, die sonst nie welche haben. Was Sie dagegen tun können, sehen Sie im Video oben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
G’sund bleiben mit Yasmina
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv