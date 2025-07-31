Zum Inhalt springenBarrierefrei
G'sund bleiben mit Yasmina

Richtige Haltung für mehr Selbstbewusstsein

Staffel 1Folge 8vom 31.07.2025
Richtige Haltung für mehr Selbstbewusstsein

Folge 8: Richtige Haltung für mehr Selbstbewusstsein

5 Min.Folge vom 31.07.2025

Von einer guten Haltung profitieren nicht nur unsere Muskeln und Bandscheiben. Da hängt viel mehr dran, denn bei den meisten Menschen ändert eine aufrechte Haltung auch ihre Stimmung. Körper und Geist beeinflussen sich gegenseitig. Yasmina zeigt ihre Lieblingsübungen, mit denen wir genau das trainieren.

