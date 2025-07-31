Richtige Haltung für mehr SelbstbewusstseinJetzt kostenlos streamen
G’sund bleiben mit Yasmina
Folge 8: Richtige Haltung für mehr Selbstbewusstsein
5 Min.Folge vom 31.07.2025
Von einer guten Haltung profitieren nicht nur unsere Muskeln und Bandscheiben. Da hängt viel mehr dran, denn bei den meisten Menschen ändert eine aufrechte Haltung auch ihre Stimmung. Körper und Geist beeinflussen sich gegenseitig. Yasmina zeigt ihre Lieblingsübungen, mit denen wir genau das trainieren.
G’sund bleiben mit Yasmina
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv