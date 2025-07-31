Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 1Folge 5vom 31.07.2025
Folge 5: So werden Alltagsgegenstände zu Fitnessgeräten

5 Min.Folge vom 31.07.2025

Heute hat Yasmina Übungen vorbereitet, die mit Fitnessgeräten arbeiten, die original gar nichts kosten – weil sie garantiert jeder daheim hat. Taktisch, praktisch, prophylaktisch!

