Yasminas Pilates-Übungen fürs eigene Wohnzimmer

Staffel 1Folge 10vom 31.07.2025
Folge 10: Yasminas Pilates-Übungen fürs eigene Wohnzimmer

6 Min.Folge vom 31.07.2025

Diesmal dreht sich alles um Pilates, seit Jahren ein echter Megatrend – und da braucht es nicht unbedingt teure Fitnessabos, ganz im Gegenteil. Yasmina zeigt einfache Übungen für zu Hause.

krone.tv
