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Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 311: Guten Morgen Österreich vom 19.05.2026
123 Min.Folge vom 19.05.2026
Wildtiere kommen immer öfter in die Städte. Warum das so ist, erklärte Wildtierökologin Fabienne Selinger. Außerdem gab Kosmetikerin Christa Tschida mit Sonnenschutz-Tipps für die Haut und in ein Restaurant in Innsbruck zeigte, wie man aus fadem Sellerie ein gehaltvolles Hauptgericht zaubert.
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