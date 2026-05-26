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Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich vom 26.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 315vom 26.05.2026
Guten Morgen Österreich vom 26.05.2026

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Guten Morgen Österreich 06:30

Folge 315: Guten Morgen Österreich vom 26.05.2026

124 Min.Folge vom 26.05.2026

Der Innenpolitik- und EU-Experte Hans Bürger analysierte die aktuellen politischen Themen und Entwicklungen. Topfit zur WM: Der ÖFB-Teamarzt Gerhard Zallinger verriet, wie sich die österreichische Nationalmannschaft medizinisch auf die Fußballweltmeisterschaft vorbereitet. ORF-Reporter Hannes Kargl meldete sich aus Dobl von einem der größten Photovoltaikparks Österreichs. Sein Gesprächspartner war Urs Harnik-Lauris, Sprecher der Energie Steiermark. Renate Kaufmann („Frag die Oma“) brachte neue Do-It-Yourself-Tipps mit ins Studio und die Buchhändlerin Romana Ledl präsentierte im die Buchtipps der Woche.

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