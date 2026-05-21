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Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 313: Guten Morgen Österreich vom 21.05.2026
122 Min.Folge vom 21.05.2026
In Schwaz in Tirol findet die Weltmeisterschaft im Sportkegeln statt. Am Austragungsort, einer umgebauten Tennishalle, spricht ORF-Redakteurin Reingard Diermayr mit der Nationaltrainerin der Damen, Doris Artner, darüber, worauf beim Kegeln zu achten ist und was den Reiz dieses Kugelsports ausmacht. Worauf achten bei der 24-Stunden-Pflege? Wer von heute auf morgen eine Hilfe für Angehörige braucht, findet sich in einem Dschungel von Anbietern wieder. Ein Bericht aus Tirol gibt Orientierungshilfen. Gartentipps kommen von Gärtner Max Schiller.
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