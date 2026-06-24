Lohnt es sich noch, die Zukunft zu planen?Jetzt kostenlos streamen
Gysi gegen Guttenberg
Folge 163: Lohnt es sich noch, die Zukunft zu planen?
Familie, Beruf, Lebensentwurf – viele Entscheidungen richten sich auf eine Zukunft, die niemand genau kennt. Wie geht man mit dieser Unsicherheit um? Gregor Gysi und Karl-Theodor zu Guttenberg diskutieren darüber, dass langfristige Planung in der heutigen Zeit immer schwieriger erscheint. Viele Menschen blicken skeptischer auf die Zukunft – und das verändert auch ganz persönliche Fragen wie Familienplanung oder die Vorstellung vom eigenen Lebensweg. Besonders die Arbeitswelt steht vor großen Umbrüchen. Durch den Einfluss von KI entstehen neue Möglichkeiten, aber auch neue Unsicherheiten: Müssen sich Menschen in Zukunft ständig neu orientieren und weiterbilden? Und welche Berufe bleiben langfristig bestehen? Auch die Rolle von KI in der Kunst wird zum Thema. Kann künstliche Intelligenz Musiker, Drehbuchautoren oder andere kreative Berufe ersetzen – oder bleibt der entscheidende Teil menschlicher Kreativität unersetzlich? Zum Schluss richtet sich der Blick auf die Politik: Gelingt langfristige Gestaltung, wenn politische Entscheidungen oft von kurzen Wahlperioden geprägt sind? Eine Folge über Zukunftsplanung, technologische Veränderungen und die Frage, wie viel Vertrauen wir noch in das Morgen haben. Viel Vergnügen bei der neuen Folge! +NEWS+ Für uns bei der Open Minds Media, hat eine aufregende Zeit begonnen! Wir haben unsere Medienmarke GUTTENBERG und damit einige neue, spannende Formate gelauncht. Dienstags gibt es immer Land in Sicht-der Newstalk mit Klaus Brinkbäumer & Friends. Finden können Sie den Podcast hier: Spotify: https://open.spotify.com/episode/4U6uW1fPTDcYWkvZo0o2UZ?si=30968375b9524a61 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?I=en-GB Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk/shorts Freitags gibt's immer die neue Folge des USA-Talks „Make America GOOD Again" mit der Gysi-gegen-Guttenberg Produzentin Ricardia Bramley 🎙️und KT Guttenberg. Make America GOOD Again ist hier zu finden: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=2e52aced02bb4341 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/make-america-good-again/id1872629250?l=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk Alle Infos finden Sie hier: www.guttenberg.media Dort können Sie sich auch schon beim NEULAND Update anmelden. 📚Weitere Empfehlungen: ✨ Neues Buch von KT zu Guttenberg Ein Auszug ist in den Freitagsfolgen zu hören - wer mehr möchte, findet das Buch hier: https://www.herder.de/leben/shop/p6/93765-3-worte-gebundene-ausgabe/ ✨ Neues Buch von Gregor Gysi Gerade erschienen! Jetzt bestellen: https://www.aufbau-verlage.de/aufbau/mein-leben-13-buchern/978-3-351-04276-9 ⭐️GGG Spiegel-Bestseller Sie haben „Gysi gegen Guttenberg" noch nicht gelesen? Hier entlang - ideal auch zum Verschenken: https://www.herder.de/geschichte-politik/shop/p4/85153-gysi-gegen-guttenberg-gebundene-ausgabe/ 🎟️Live 2026: Gysi gegen Guttenberg - Wir kommen zu Ihnen! Contra Create & Open Minds Media präsentieren: GYSI GEGEN GUTTENBERG LIVE 2026 Tickets finden Sie hier: https://www.myticket.de/de/gysi=gegen-guttenberg-tickets 29.09.2026, Neunkirchen, Gebläsehalle Neunkirchen 30.10.2026, Bochum, Ruhrcongress Bochum 01.12.2026, Kulmbach, Stadthalle Kulmbach Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/gysigegenguttenbergpodcast
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