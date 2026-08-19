Föderalismus – Fluch oder Segen für Deutschland?Jetzt kostenlos streamen
Gysi gegen Guttenberg
Folge 171: Föderalismus – Fluch oder Segen für Deutschland?
Hinweis: Die angekündigte Veranstaltung von „Land in Sicht“ in Hamburg musste leider abgesagt werden. Auf den ersten Blick wirkt Föderalismus manchmal unnötig kompliziert. Doch was macht ihn für Deutschland so wichtig? 16 Bundesländer, unterschiedliche Regeln und immer wieder die Frage: Muss wirklich alles überall gleich geregelt sein? Gregor Gysi und Karl-Theodor zu Guttenberg sprechen über ein System, für das sich die Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg ganz bewusst entschieden haben – und darüber, was der Föderalismus Deutschland bis heute bringt. Wie sinnvoll ist es, wenn die Länder eigene Wege gehen? Sollte es etwa einen gemeinsamen Termin für alle Landtagswahlen geben? Und was machen andere föderale Staaten wie die USA in manchen Bereichen besser? Auch die Frage nach der konkreten Ausgestaltung des Systems gehört dazu: Warum scheiterte der Versuch, Berlin und Brandenburg zusammenzulegen? Und was sagt die schleppende Digitalisierung darüber aus, wie Föderalismus in der Praxis funktionieren kann? Viel Vergnügen bei der neuen Folge! +NEWS+ Für uns bei der Open Minds Media, hat eine aufregende Zeit begonnen! Wir haben unsere Medienmarke GUTTENBERG und damit einige neue, spannende Formate gelauncht. Dienstags gibt es immer Land in Sicht-der Newstalk mit Klaus Brinkbäumer & Friends. Finden können Sie den Podcast hier: Spotify: https://open.spotify.com/episode/4U6uW1fPTDcYWkvZo0o2UZ?si=30968375b9524a61 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?I=en-GB Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk/shorts Freitags gibt's immer die neue Folge des USA-Talks „Make America GOOD Again" mit der Gysi-gegen-Guttenberg Produzentin Ricardia Bramley 🎙️und KT Guttenberg. Make America GOOD Again ist hier zu finden: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=2e52aced02bb4341 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/make-america-good-again/id1872629250?l=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk Alle Infos finden Sie hier: www.guttenberg.media Dort können Sie sich auch schon beim NEULAND Update anmelden. 📚Weitere Empfehlungen: ✨ Neues Buch von KT zu Guttenberg Ein Auszug ist in den Freitagsfolgen zu hören - wer mehr möchte, findet das Buch hier: https://www.herder.de/leben/shop/p6/93765-3-worte-gebundene-ausgabe/ ✨ Neues Buch von Gregor Gysi Gerade erschienen! Jetzt bestellen: https://www.aufbau-verlage.de/aufbau/mein-leben-13-buchern/978-3-351-04276-9 ⭐️GGG Spiegel-Bestseller Sie haben „Gysi gegen Guttenberg" noch nicht gelesen? Hier entlang - ideal auch zum Verschenken: https://www.herder.de/geschichte-politik/shop/p4/85153-gysi-gegen-guttenberg-gebundene-ausgabe/ 🎟️Live 2026: Gysi gegen Guttenberg - Wir kommen zu Ihnen! Contra Create & Open Minds Media präsentieren: GYSI GEGEN GUTTENBERG LIVE 2026 Tickets finden Sie hier: https://www.myticket.de/de/gysi=gegen-guttenberg-tickets 29.09.2026, Neunkirchen, Gebläsehalle Neunkirchen 30.10.2026, Bochum, Ruhrcongress Bochum 01.12.2026, Kulmbach, Stadthalle Kulmbach Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/gysigegenguttenbergpodcast
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