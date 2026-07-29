Was hat der Liberalismus heute noch zu bieten?Jetzt kostenlos streamen
Gysi gegen Guttenberg
Folge 168: Was hat der Liberalismus heute noch zu bieten?
Liberalismus – eine Idee zwischen Freiheit, Verantwortung und wirtschaftlichen Interessen Kaum ein politischer Begriff wird so unterschiedlich verstanden wie Liberalismus. Gregor Gysi und Karl-Theodor zu Guttenberg diskutieren darüber, was hinter dieser Idee eigentlich steckt: Geht es vor allem um wirtschaftliche Freiheit und die Rolle von Unternehmern – oder um Bürgerrechte, Toleranz und den Schutz des Einzelnen? Diese unterschiedlichen Vorstellungen prägen auch die politische Debatte in Deutschland. Liberalismus wird häufig mit der FDP verbunden, obwohl die Idee weit über eine einzelne Partei hinausgeht. Hat sich die FDP in der Vergangenheit zu stark auf wirtschaftliche Interessen konzentriert? Und welche Bedeutung kann eine liberale Haltung gerade heute haben – als Gegenpol zu politischen Extremen und zunehmender Polarisierung? Doch Freiheit bedeutet nicht, dass alles erlaubt ist. Die Diskussion führt zur Frage, wie eine Gesellschaft das richtige Gleichgewicht zwischen individueller Freiheit und gemeinsamer Verantwortung findet. Dabei geht es auch um die soziale Marktwirtschaft, um die Bedeutung von Toleranz in einer offenen Gesellschaft und um die Grenzen, die eine freiheitliche Ordnung durch die Verfassung setzt. Viel Vergnügen bei der neuen Folge! +NEWS+ Für uns bei der Open Minds Media, hat eine aufregende Zeit begonnen! Wir haben unsere Medienmarke GUTTENBERG und damit einige neue, spannende Formate gelauncht. Dienstags gibt es immer Land in Sicht-der Newstalk mit Klaus Brinkbäumer & Friends. Finden können Sie den Podcast hier: Spotify: https://open.spotify.com/episode/4U6uW1fPTDcYWkvZo0o2UZ?si=30968375b9524a61 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?I=en-GB Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk/shorts Freitags gibt's immer die neue Folge des USA-Talks „Make America GOOD Again" mit der Gysi-gegen-Guttenberg Produzentin Ricardia Bramley 🎙️und KT Guttenberg. Make America GOOD Again ist hier zu finden: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=2e52aced02bb4341 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/make-america-good-again/id1872629250?l=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk Alle Infos finden Sie hier: www.guttenberg.media Dort können Sie sich auch schon beim NEULAND Update anmelden. 📚Weitere Empfehlungen: ✨ Neues Buch von KT zu Guttenberg Ein Auszug ist in den Freitagsfolgen zu hören - wer mehr möchte, findet das Buch hier: https://www.herder.de/leben/shop/p6/93765-3-worte-gebundene-ausgabe/ ✨ Neues Buch von Gregor Gysi Gerade erschienen! Jetzt bestellen: https://www.aufbau-verlage.de/aufbau/mein-leben-13-buchern/978-3-351-04276-9 ⭐️GGG Spiegel-Bestseller Sie haben „Gysi gegen Guttenberg" noch nicht gelesen? Hier entlang - ideal auch zum Verschenken: https://www.herder.de/geschichte-politik/shop/p4/85153-gysi-gegen-guttenberg-gebundene-ausgabe/ 🎟️Live 2026: Gysi gegen Guttenberg - Wir kommen zu Ihnen! Contra Create & Open Minds Media präsentieren: GYSI GEGEN GUTTENBERG LIVE 2026 Tickets finden Sie hier: https://www.myticket.de/de/gysi=gegen-guttenberg-tickets 29.09.2026, Neunkirchen, Gebläsehalle Neunkirchen 30.10.2026, Bochum, Ruhrcongress Bochum 01.12.2026, Kulmbach, Stadthalle Kulmbach Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/gysigegenguttenbergpodcast
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