ÖHB-Frauen-Cup Viertelfinale wurde ausgelostJetzt kostenlos streamen
Handball - Das Magazin
Folge 1: ÖHB-Frauen-Cup Viertelfinale wurde ausgelost
26 Min.Folge vom 14.01.2026
ÖHB-Generalsekretär Bernd Rabenseifner hat gemeinsam mit Emanuel Tikvic live im krone.tv-Studio die Auslosung der Viertelfinal-Paarungen im Handball-Frauen-Cup vorgenommen.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Handball - Das Magazin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sport, Talk, Handball
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv