Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Handball - Das Magazin

Angst um die Fivers? Schuh: „Wir als Team wollen davon nichts wissen“

krone.tvStaffel 2026Folge 5vom 09.02.2026
Angst um die Fivers? Schuh: „Wir als Team wollen davon nichts wissen“

Angst um die Fivers? Schuh: „Wir als Team wollen davon nichts wissen“Jetzt kostenlos streamen

Handball - Das Magazin

Folge 5: Angst um die Fivers? Schuh: „Wir als Team wollen davon nichts wissen“

25 Min.Folge vom 09.02.2026

Das Handball-Team der Fivers steht für kontinuierliche, erfolgreiche Arbeit. In dieser Saison läuft bei den Margaretnern jedoch nicht alles nach Wunsch. In „Handball – Das Magazin“ nimmt Rückraum-Spieler Fabio Schuh Bezug auf die aktuelle Situation. Ob man sich mit dem Klassenerhalt beschäftigt? „Wir als Team wollen davon nichts wissen“, stellt der Spielmacher klar.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Handball - Das Magazin
krone.tv
Handball - Das Magazin

Handball - Das Magazin

Alle 2 Staffeln und Folgen