Angst um die Fivers? Schuh: „Wir als Team wollen davon nichts wissen“Jetzt kostenlos streamen
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Folge 5: Angst um die Fivers? Schuh: „Wir als Team wollen davon nichts wissen“
25 Min.Folge vom 09.02.2026
Das Handball-Team der Fivers steht für kontinuierliche, erfolgreiche Arbeit. In dieser Saison läuft bei den Margaretnern jedoch nicht alles nach Wunsch. In „Handball – Das Magazin“ nimmt Rückraum-Spieler Fabio Schuh Bezug auf die aktuelle Situation. Ob man sich mit dem Klassenerhalt beschäftigt? „Wir als Team wollen davon nichts wissen“, stellt der Spielmacher klar.
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