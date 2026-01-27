Spannung pur: Vorschau aufs Liga-Cup-Finalturnier!Jetzt kostenlos streamen
Handball - Das Magazin
Folge 3: Spannung pur: Vorschau aufs Liga-Cup-Finalturnier!
25 Min.Folge vom 27.01.2026
Im Dezember hat die Vorrunde des Handball-Liga-Cups namens „Handball3Beat“ erstmals Einzug erhalten. In „Handball – Das Magazin“ stimmen wir Sie auf das Finalturnier mit Matthias Führer (HLA Marketing & Sales) ein. Außerdem thematisieren wir die aktuell laufende Herren-EM in Skandinavien.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Handball - Das Magazin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sport, Talk, Handball
Copyrights:© krone.tv