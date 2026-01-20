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EM-Aus in Herning! Österreich wird Gruppen-Dritter

krone.tvStaffel 2026Folge 2vom 20.01.2026
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Folge 2: EM-Aus in Herning! Österreich wird Gruppen-Dritter

26 Min.Folge vom 20.01.2026

Österreichs Handballer verabschieden sich mit einem Erfolgserlebnis von der Handball-EM-Vorrunde aus Herning. Der abschließende Sieg gegen Serbien sorgt für einen versöhnlichen Abschluss: Zum einen gewinnt das ÖHB-Team erstmals unter Iker Romero, zum anderen erspart man sich die WM-Vorqualifikation im März gegen Litauen.

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