Dänische Durststrecke endet – Hard holt Liga-Cup
Handball - Das Magazin
Folge 4: Dänische Durststrecke endet – Hard holt Liga-Cup
24 Min.Folge vom 03.02.2026
Dänemark beendet eine Durststrecke auf europäischer Ebene und holt den ersten EM-Titel seit 2012. In „Handball – Das Magazin“ lassen Moderator Martin Grasl und Experte Christian Pollak die Geschehnisse in Skandinavien noch einmal Revue passieren. Außerdem blicken wir auf den ersten Liga-Cup-Titelträger Alpla HC Hard, die sich im Finale gegen Graz durchsetzen können, sowie den bevorstehenen Re-Start in der HLA Meisterliga.
Handball - Das Magazin
Genre:Sport, Talk, Handball
Copyrights:© krone.tv